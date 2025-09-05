Museo di Reggio Calabria: estate di cultura e spettacolo

L’estate al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha offerto una ricca programmazione di eventi culturali, musicali e spettacolari, consolidando la sua posizione centrale nella vita culturale della città e dei dintorni.

La rassegna estiva “Museo in Fest 2025”, che si è svolta tra giugno e agosto, ha registrato il tutto esaurito per tutte le serate, evidenziando l’entusiasmo di un pubblico variegato, composto da residenti e turisti, famiglie e giovani. Concerti di jazz e musica lirica, spettacoli teatrali per tutte le età, incontri con autori e personalità del mondo dello spettacolo, oltre a conferenze culturali, hanno reso la Piazza Paolo Orsi e la terrazza del Museo luoghi di incontro e condivisione, offrendo esperienze che valorizzano l’arte e la cultura.

Tra gli eventi di maggiore rilievo si sono distinti il concerto inaugurale dell’Ensemble Mediterranea, le esibizioni del Stefano Di Battista Quartet e di Remo Anzovino, e gli incontri con figure come Carlo Verdone, Federico Quaranta e Nino Frassica. Non sono mancati spettacoli teatrali ispirati a fiabe e conferenze su temi storici, scientifici e antropologici.

Eventi dedicati ai più piccoli hanno trasformato il Museo in un laboratorio creativo, mentre le aperture serali hanno permesso di ammirare le collezioni e i Bronzi di Riace in un’atmosfera suggestiva, arricchita da musica e tramonti sullo Stretto.

Questa rassegna ha sottolineato l’impegno del Museo nel promuovere la conoscenza del patrimonio archeologico, creando occasioni di partecipazione attiva e dialogo tra passato e presente. La partecipazione massiccia dimostra l’importanza di spazi condivisi, dove cittadini e visitatori possono incontrarsi, connettersi con gli artisti e godere di un contesto unico.