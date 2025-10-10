Musei Notturni in Turchia: Un Nuovo Paradigma per l’Italia

Aprire musei e siti archeologici anche di notte rappresenta una nuova opportunità per valorizzare il turismo in Italia. Questa misura può rafforzare l’economia locale e migliorare l’esperienza dei visitatori, allineandosi a una tendenza globale che promuove la diversificazione dell’offerta turistica.

L’idea di estendere gli orari di apertura nasce con l’obiettivo di rendere le visite più accessibili e confortevoli, specialmente durante le ondate di calore. Visitare i luoghi della cultura nelle ore più fresche della giornata contribuisce a un turismo più sostenibile e moderno. Simone d’Antonio, esperto di urbanistica e responsabile della rete Cities After Dark, sottolinea l’importanza di questa iniziativa, che ha già dimostrato il proprio valore in Turchia, dove vari siti sono rimasti aperti fino alle 22 grazie al progetto Night Museums.

L’apertura serale di musei e siti archeologici non solo arricchisce il soggiorno dal punto di vista culturale, ma aiuta anche a gestire in modo sostenibile il flusso dei turisti. In Italia, si possono trarre insegnamenti dall’esperienza turca, che ha dimostrato come queste aperture possano migliorare l’economia notturna, sia nelle grandi città che nei centri di medie dimensioni.

L’integrazione delle aperture notturne dei musei in un sistema urbano più ampio è fondamentale per sviluppare un’economia notturna funzionale ed efficace. La rete Cities After Dark si sta impegnando affinché queste iniziative diventino parte integrante delle strategie città, trasformando l’Italia in una destinazione capace di offrire esperienze autentiche e di alta qualità ai visitatori.