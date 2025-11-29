Musei in Musica a Roma

Sabato 29 novembre si terrà la 15esima edizione di Musei in Musica, una manifestazione che diffonde l’intrattenimento musicale nei Musei Civici di Roma Capitale e in altri spazi espositivi e culturali della città. L’edizione di quest’anno sarà dedicata al ricordo di Ornella Vanoni, con numerosi artisti che omaggeranno il suo straordinario talento durante la serata.

La lunga notte di Musei in Musica inizierà con il concerto della Banda Musicale della Polizia Locale di Roma Capitale in piazza del Campidoglio alle 19:30. Successivamente, gli oltre 50 spazi eccezionalmente aperti dalle 20:00 alle 2:00 del mattino di domenica saranno accessibili al costo speciale di 1 euro, con oltre 100 spettacoli in programma, tra concerti, performance, ensemble e formazioni ridotte.

Tra gli ospiti speciali di questa edizione ci sarà la compositrice e pianista jazz Rita Marcotulli, che omaggerà Ornella Vanoni con un concerto alla Centrale Montemartini. Inoltre, il coreografo e regista spagnolo Marcos Morau proporrà la performance Testamento al Museo dell’Ara Pacis, con la compagnia La Veronal e la voce di Valentina Gargano e l’arpa di Elisa Greco.

I Musei Civici di Roma Capitale aperti durante la serata includono i Musei Capitolini, il Museo dell’Ara Pacis, i Mercati di Traiano, il Museo di Roma, la Centrale Montemartini, il Museo di Roma in Trastevere e i Musei di Villa Torlonia. Altri spazi culturali e istituzioni estere aderiranno all’iniziativa, offrendo un’ampia gamma di attività e mostre.

L’evento includerà anche aperture straordinarie di Palazzo Madama, sede del Senato della Repubblica, e di Palazzo Montecitorio, sede della Camera dei Deputati. Il Parco Archeologico del Colosseo sarà aperto con una doppia performance musicale e biglietti a 1 euro.

Infine, l’evento si concluderà con un ricco programma di concerti e spettacoli in diversi spazi della città, tra cui il Museo della Forma Urbis, il Planetario di Roma e il Museo Storico dei Vigili del Fuoco. Un’attenzione particolare sarà rivolta ai più giovani con diverse iniziative presenti in programma, come l’apertura della Casina di Raffaello e del GAMM – Game Museum.