Won’t Stand Down è il titolo del nuovo singolo dei Muse, nel quale la band sprigiona la priopria anima metal.

I Muse hanno pubblicato un nuovo singolo, intitolato Won’t Stand Down, che sicuramente coglierà di sorpresa i fan della band di Matt Bellamay e non solo. La canzone arriva dopo un periodo di pausa, iniziato nel 2018, anno di pubblicazione di Simulation Theory: Won’t Stand Down ha un’anima metal che il gruppo non aveva mai mostrato prima. Il brano sarà disponibile a partire dal 13 gennaio.

Matt Bellamy dei Muse

Muse, arriva il nuovo singolo Won’t Stand Down

Il trio di Teignmouth ha pubblicato una nuova canzone, dal titolo Won’t Stand Down. La canzone è diversa da quelle pubblicate nel corso degli anni da parte della band capitanata da Matt Bellamy, in quanto fa leva su un sound decisamente metal, che si fonde con la voce lamentosa del frontman. Il video:

Si tratta di un piccolo estratto, che – però – ci fa capire in che direzione sta procedendo la band. A parte il nuovo teaser, i dettagli sul prossimo album sono scarsi. L’anno scorso, Bellamy ha detto a NME che a lui e al gruppo piaceva “l’idea di resettare tutto completamente e ritornare da dove veniamo…e tornare a come eravamo al punto di partenza“.

Le rivelazioni di Matt Bellamy

Ad ottobre dell’anno scorso, il frontman ha rivelato al The Sun : “Ho iniziato a scrivere un nuovo album dei Muse. Ho iniziato a scrivere quando tutte le proteste e tutto il caos stavano iniziando. È una cosa strana da dire, ma si adatta alla musica che scrivo. Ti tiene un po’ agitato“.

Nonostante non abbia pubblicato musica nel 2021, Bellamy si è tenuto impegnato con le chitarre Manson producendo una replica ultra limitata della sua chitarra DL-OR ispirata a Ritorno al futuro.