Muse, la scaletta dei concerti 2023: l’ordine delle canzoni

I Muse tornano in Italia: la scaletta dei concerti della rock band inglese di Matthew Bellamy negli stadi nel 2023.

I Muse tornano a suonare in Italia. La band inglese, protagonista in questo 2023 del Will of the People World Tour, il giro di concerti negli stadi di tutto il mondo per promuovere il loro ultimo album, pubblicato nel 2022, stanno per rimettere piede anche nel nostro paese.

Dopo aver emozionato i fan già lo scorso anno, tra le altre cose con un concerto all’Alcatraz di Milano destinato a rimanere per sempre nel cuore dei fan, sono pronti a conquistare nuovamente due dei più importanti stadi italiani. Scopriamo insieme la possibile scaletta dei prossimi appuntamenti dal vivo del gruppo guidato da Matt Bellamy.

Muse in concerto in Italia nel 2023: le date

Saranno due gli appuntamenti dal vivo in Italia in questa estate 2023 per la rock band inglese, una delle più amate in tutto il mondo. Il primo è in programma il prossimo 18 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.

Muse (Photography: Nick Fancher)



Il secondo li vedrà invece protagonisti allo Stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano, città in cui si sono già esibiti moltissime volte nella loro carriera e che è diventata quasi un punto fermo per ogni loro tour mondiale.

La scaletta dei Muse nel 2023

Stando a quanto abbiamo potuto vedere nelle date all’estero della band inglese, i concerti che ci aspettano saranno lunghi e pieni di momenti emozionanti. Nella scaletta troveranno spazio, e non potrebbe essere altrimenti, molti dei brani presenti nel loro ultimo album. Non mancheranno però anche canzoni che fanno parte del loro repertorio di grandi classici. Senza dimenticare qualche vera e propria chicca per accontentare i fan di lunga data.

Di seguito la scaletta della band presentata a Berna, in Svizzera, lo scorso 12 luglio:

– Will of the People

– Interlude

– Hysteria

– Psycho

– Bliss

– Resistance

– Won’t Stand Down

– Compliance

– Thought Contagion

– Verona

– Time Is Running Out

– The 2nd Law: Isolated System

– Undisclosed Desires

– You Make Me Feel Like It’s Halloween

– Madness

– We Are Fucking Fucked

– The Dark Side

– Supermassive Black Hole

– Plug In Baby

– Behod, the Glove

– Uprising

– Prelude

– Starlight

– Simulation Theory Theme

– Kill or Be Killed

– Knights of Cydonia