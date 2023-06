Muschio Selvaggio, quando il Masseo criticò Fedez e Luis Sal applaudì: “Parli sopra gli ospiti!”

Luis Sal ieri sera – con un video che ha già raggiunto due milioni di visualizzazioni – ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a prendersi una pausa (e di conseguenza abbandonare) Muschio Selvaggio.

“Gli argomenti sono la cosa più importante, mentre il noi, l’ego, l’io, il gossip, si trovano come ultima delle cose. Questo perché si parlava già abbastanza di Fedez e non serviva un altro luogo dove si parlasse di lui. Col tempo queste premesse vengono a mancare e glielo faccio notare io da amico tante volte in tanti modi”.

Uno dei modi in cui glielo ha fatto notare risale a ben due anni fa durante l’ospitata del Masseo. Anche in questo caso Fedez – durante un racconto dello streamer – l’ha interrotto e lui ha perso la pazienza. “Finisco.. Posso dirti una cosa? Tu parli sopra ai ca**o di ospiti, parli sopra ai ca**o di ospiti e li interrompi anche durante ragionamenti molto interessanti“. Qua Luis Sal ha applaudito aggiungengo: “Bravo, tienilo in riga!”. Il Masseo a questo punto ha continuato: “Piccola critica. Te lo scrivono sotto tutti i video? Eh, por*a putta*a hanno ragione, è una critica costruttiva, ascoltali! Mica ti hanno detto sei uno stro*o di mer*a!”.

Ecco il video incriminato che in queste ore è tornato virale su Twitter.

Io premessa non son di parte è la parola di Luis contro quella di Fedez e viceversa però è inutile che Fedez pensi non ci siano stati segnali d’allarme non era solo Luis a dirgli di cambiare quell’atteggiamento.#fedez #zedef #muschioselvaggio #LuisSal pic.twitter.com/JegE5VB5A2 — Riccardo (@Rickleoneleo) June 8, 2023

Sarebbero due anni, quindi, che Luis Sal starebbe cercando di far notare questi difetti a Fedez.



Nel dubbio, questa è stata la risposta di Fedez a Luis Sal di ieri notte: