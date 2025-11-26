9.4 C
Roma
mercoledì – 26 Novembre 2025
Lavoro

Murotore specializzato in cantieri edili a Roma con alta esperienza

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Posizione lavorativa: MURATORE SPECIALIZZATO – Cantieri Edili Centro Roma

Azienda: YesWeWork

Descrizione lavoro: Un’azienda attiva nel settore edile e delle costruzioni ricerca un Muratore Specializzato da inserire nel proprio… Plus Graditi: Patente B e automunito Riepilogo: Cercasi Muratore Specializzato Luogo di Lavoro: Cantiere (zona centrale…

Località: Roma

Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 23:37:40 GMT


Candidati Ora!

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Influenza in Italia
Articolo successivo
Maradona a casa del re del narcotraffico
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.