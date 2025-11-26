Murotore specializzato in cantieri edili a Roma con alta esperienza

Posizione lavorativa: MURATORE SPECIALIZZATO – Cantieri Edili Centro Roma
Azienda: YesWeWork
Descrizione lavoro: Un’azienda attiva nel settore edile e delle costruzioni ricerca un Muratore Specializzato da inserire nel proprio… Plus Graditi: Patente B e automunito Riepilogo: Cercasi Muratore Specializzato Luogo di Lavoro: Cantiere (zona centrale…
Località: Roma
Data pubblicazione: Wed, 08 Oct 2025 23:37:40 GMT
