Murgia, urla contro di lei fuori dalla casa del GF Vip: la reazione di Antonino

Dopo il palo preso da Daniele Dal Moro, Nicole Murgia si è avvicinata molto ad Antonino Spinalbese, mandando su tutte le furie le Gintonic (che hanno festeggiato, perché lunedì notte il gieffino ha parlato di Ginevra). Ieri pomeriggio alcune fan della non coppia si sono appostate fuori dalla casa del GF Vip e hanno urlato: “Murgia va*****lo, Antonino tranquillo, c’è Ginevra“.

Che Ginevra ci sia e stia bene è certo, un po’ meno chiaro se abbia lasciato il suo Scucugnù. Per fortuna pare che Spinalbese abbia chiesto agli altri gieffini di non riferire a Nicole dell’offesa urlata dalle sue fan.

Ma chi urla ad #antonino lo fa per conto di #ginevra o di sua iniziativa?

Se lo fa per sua iniziativa secondo me non va bene poi fate voi…#gfvip #gintonic — Giampaolo Barreca (@Giampybarreca) January 24, 2023

Nel dubbio riporto le dichiarazioni di ‘Nino’ fatte una settimana dopo la squalifica di Ginevra: “No Cri, non mi piaceva lei. Sai perché? Io sono un figlio di pu***na. Non saremmo potuti diventare coppia. Nella mia vita ho sempre messo alla prova tutti e ho messo alla prova anche lei. Perché lei era fidanzata e quella roba lì con me non mi piaceva per nulla. Per niente proprio. Perché ti dico questo? Io posso anche pensare a me stesso qui dentro e così ci divertiamo… Però il tuo avvicinarti così a me da fidanzata mi fa pensare e non mi piace per nulla. E infatti l’ho capito quasi subito. Non vorrei dirlo perché posso mettere lei in una brutta posizione. Ok che sono buono, ma mica sono fesso“.

Murgia confessa l’interesse per Antonino.