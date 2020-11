“Alcune posizioni che hanno teso a minimizzare il virus, una per tutte penso a Zangrillo che a luglio diceva che il virus era scomparso, avevano più un fondamento politico che scientifico”. E’ un passaggio dell’intervento di Michela Murgia a Otto e mezzo. La scrittrice fa riferimento in particolare al professor Alberto Zangrillo, attribuendogli dichiarazioni sulla scomparsa del virus. Il prorettore dell’Università Vita-Salute San Raffaele a maggio aveva fatto riferimento al ‘virus clinicamente morto’ e successivamente, anche in tempi recenti, ha giudicato stonata l’espressione sottolineando però l’importanza delle evidenze cliniche.

