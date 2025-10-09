14.1 C
Muratore Specializzato a Milano – Unisciti a un Team di Eccellenza!

Titolo lavoro: CERCHIAMO MURATORE SPECIALIZZATO (fxtlfWid6rRZY4YZmNHp)

Azienda: InPlace

L’impresa edile situata a Civitanova Marche è alla ricerca di un muratore esperto da integrare nel proprio team. Le responsabilità principali includono la costruzione e la riparazione di strutture murarie, garantendo standard elevati di qualità e sicurezza. È richiesta una comprovata esperienza nel settore edile, competenze specifiche nel lavoro con vari materiali e capacità di leggere planimetrie. I candidati selezionati beneficeranno di un ambiente di lavoro stimolante e opportunità di crescita professionale. Inoltre, l’azienda offre un contratto stabile e vantaggi competitivi.

Località: Civitanova Marche, Macerata

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:58:52 GMT

