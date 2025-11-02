Muratore Esperto cercasi a Roma: Lavora con un team dinamico!

Titolo lavoro: Muratore esperto



Azienda: NTWK



Descrizione lavoro:

Stiamo cercando un muratore esperto per eseguire lavori di costruzione e ristrutturazione, con responsabilità nella realizzazione di strutture e finiture. È richiesta un’esperienza comprovata nel settore, disponibilità immediata e capacità di lavorare sia autonomamente che in team. I vantaggi dell’offerta includono un ambiente di lavoro dinamico e l’opportunità di contribuire a progetti diversificati.



Località: Perugia



Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 06:52:43 GMT

