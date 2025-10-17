Muratore a Milano – Opportunità di Crescita in un Ambiente Dinamico

21.4 C
Titolo lavoro: MURATORE

Azienda: Atempo

Descrizione lavoro:
Si cerca un muratore da inserire nel team di lavoro a Roma, nella zona centrale e prima cintura. La figura si occuperà della realizzazione di opere murarie e coordinerà la squadra operativa. È richiesta un’esperienza comprovata nel ruolo, preferibilmente con specializzazione, e una buona conoscenza delle tecniche di costruzione. Tra i vantaggi offerti ci sono opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.

Località: Roma

Data pubblicazione: Thu, 09 Oct 2025 07:58:39 GMT

