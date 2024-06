Muraless Art Hotel entra in BWH Hotels Italia & Malta con il brand WorldHotels Crafted

Nelle immediate vicinanze di Verona, dove la cultura e la creatività si fondono nelle vie della città, Muraless Art Hotel ha recentemente iniziato un nuovo capitolo nel panorama alberghiero internazionale, entrando a far parte di BWH Hotels con il brand WorldHotels Crafted. Questa prestigioso brand include alberghi che spiccano per l’arte con un design tailor-made che ne racconta la storia, offrendo ai visitatori esperienze autentiche e indimenticabili.

L’ingresso di Muraless Art Hotel nel Gruppo BWH Hotels con il brand WorldHotels Crafted non è solo un riconoscimento della sua unicità come hotel-galleria d’arte, ma anche un’indicazione della sua eccellenza nel servizio e nell’ospitalità. Questa affiliazione proietta Muraless Art Hotel sul palcoscenico internazionale, rafforzando la proposta di WorldHotels di offrire esperienze alberghiere eccezionali e distintive in tutto il mondo.

Muraless Art Hotel, unico nel suo genere, si distingue per l’essere una galleria d’arte vivente e da vivere, completamente decorato secondo l’interpretazione di 50 tra i più noti esponenti nazionali e internazionali della street art, tra cui l’imponente facciata esterna realizzata da Mr. Brainwash, celebre per i suoi lavori ricchi di riferimenti alla pop art e per la sua partecipazione al documentario di Banksy “Exit Through the Gift Shop”.

Ogni angolo del Muraless Art Hotel offre un’esperienza imprevedibile ed immersiva, dove i visitatori possono vivere personalmente l’eccellenza culturale italiana. Con 94 stanze distribuite su tre piani, ogni spazio è una celebrazione della creatività italiana, dagli innovatori scientifici ai maestri dell’arte rinascimentale, passando per icone del cinema e della musica. La diversità delle stanze, ciascuna dedicata a un differente aspetto della cultura italiana, rende ogni soggiorno un’esperienza nuova e arricchente.

La posizione strategica del Muraless Art Hotel lo rende ideale non solo per i viaggiatori d’affari, grazie alla sua vicinanza alla Fiera di Verona e alle principali vie di comunicazione, ma anche per coloro che desiderano esplorare la storica città di Verona e immergersi nelle sue ricchezze culturali. L’hotel offre anche spazi moderni e funzionali per riunioni e eventi, integrati con un Lounge Bar per momenti di relax e socializzazione.

Muraless Art Hotel non è infatti solo un luogo dove soggiornare, ma una destinazione da vivere, esplorare e ricordare. Ogni visita promette non solo comfort e bellezza, ma anche un’avventura culturale che rimane impressa nel cuore e nella mente di chi ha la fortuna di varcare la sua soglia.

BWH Hotels è una realtà alberghiera presente in tutto il mondo in oltre 100 paesi con 4300 strutture.

Gruppo leader in Italia, dove approda nel 1982, BWH Hotels Italia & Malta conta oggi 170 strutture presenti su tutto il territorio nazionale e a Malta. Da inizio 2024, è ufficiale la trasformazione in Società Benefit.

I soci sono albergatori e possono contare su uno staff di 90 persone operative nella sede centrale di Milano e su tutto il territorio italiano. Alla guida del Gruppo SARA DIGIESI, Chief Executive Officer, e WALTER MARCHESELLI, Presidente.

Performance, capillarità, qualità, identità, innovazione e soluzioni personalizzate sono le keyword che BWH Hotels Italia & Malta mette al servizio degli albergatori del suo network insieme a opportunità di marketing e distribuzione globali cui, altrimenti, gli hotel indipendenti non avrebbero accesso.

I loyalty program sono centrali per lo sviluppo del business. Best Western Rewards® e WorldHotels Rewards sono asset fondamentali sui quali il Gruppo può contare in tutto il mondo grazie ai 57 milioni di iscritti, clienti fedeli a quali sono offerti vantaggi, tariffe dedicate e benefit esclusivi.

Al Gruppo fanno capo i brand: Best Western Hotels & Resorts, WorldHotels Collection, SureStay Hotel Group.