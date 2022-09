Muore sul palco mentre si esibisce, la comunità LGBT+ americana perde la drag queen Valencia Prime

Muore sul palco e la notizia fa il giro del mondo. La comunità LGBT+ americana è rimasta infatti sconvolta dalla morte improvvisa di Valencia Prime, famosissima drag queen di Philadelphia nonché resident del nightclub più celebre della città.

Valencia Prime è morta sul palco durante una sua esibizione in seguito ad un malore. Aveva solo 25 anni. La drag queen si identificava come donna trans e si è più volte definita “la diva danzante delle taglie forti di Philadepha!“. Fra i suoi sogni anche quello di partecipare a RuPaul’s Drag Race.

Il medico legale ha chiuso il caso come “morte naturale” a causa di alcuni problemi cardiaci.

“Piangiamo la perdita di una stella molto brillante e nascente nella comunità dello spettacolo e di una persona sempre piena di vita e positività“, ha pubblicato il locale su Instagram. “Salutiamo Valencia Prime, ma non dimenticheremo la luce che ha portato sul palco“. I suoi fan hanno anche aperto una raccolta fondi per pagarle il funerale.

If you have the abundance, please contribute to the fundraising for Valencia Prime’s funeral expenses. If not, a share is also helpful! https://t.co/wu1BgsjgXE pic.twitter.com/sw30iSgiFp

— dr timaree (@timaree_leigh) September 14, 2022