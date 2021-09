Schiacciato tra due lastre di marmo. Così è stato trovato stamani un uomo tra i 50 e i 60 anni, deceduto all’interno di una ditta, la 2P Trading srl, di via Aurelia a Pietrasanta, nella provincia di Lucca.

L’uomo, da una prima ricostruzione, pare sia rimasto travolto da due lastre di marmo. Sul posto l’automedica del 118 e gli operatori della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre alle forze dell’ordine.

L’incidente segue di appena 24 ore quello altrettanto grave accaduto nel porto di Livorno: un marinaio di origine filippina, 55 anni, è morto dopo essere stato colpito da un cavo di acciaio mentre si stavano effettuando le operazioni di attracco di una nave. L’incidente è avvenuto in Darsena Petroli.

“Oltre all’occupazione dobbiamo essere molto forti e impegnati a mettere risorse per garantire i processi di sicurezza con cui i lavoratori operano. Ritengo che al di là degli incentivi è anche il momento in cui il pubblico intervenga per dare alle imprese quelle condizioni che portano ad investire senza mai mettere in secondo piano la sicurezza”. Così il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, a margine della firma del ‘Nuovo patto per il lavoro” sul territorio toscano, siglato con il Ministero del Lavoro in Giunta a Firenze, poco prima che si diffondesse la notizia della nuova tragedia.