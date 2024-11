Muore per un intervento di rinoplastica a 22 anni, aperta inchiesta per omicidio colposo

La Procura di Roma ha avviato un’indagine per omicidio colposo in relazione alla morte di Margaret Spada, una giovane di 22 anni originaria del Siracusano, deceduta durante un intervento di rinoplastica in un ambulatorio medico della Capitale. La tragedia è avvenuta il 7 novembre, quando la ragazza ha iniziato a sentirsi male dopo la somministrazione dell’anestesia locale. L’inchiesta è stata affidata al pubblico ministero Ermnio Amelio, che ha delegato i carabinieri del Nas a condurre le indagini. Durante le operazioni, sono state sequestrate le cartelle cliniche relative all’intervento.

L’avvocato Alessandro Vinci, rappresentante legale dei familiari di Margaret, ha dichiarato che sarà necessaria un’autopsia per determinare le cause esatte del decesso. Secondo quanto riferito, Margaret aveva scelto di sottoporsi all’intervento chirurgico dopo aver effettuato alcune ricerche online riguardo alla struttura medica. La morte della giovane ha suscitato sconcerto e preoccupazione, evidenziando i rischi associati a interventi estetici e alla somministrazione di anestesia in contesti non adeguatamente monitorati.

L’indagine della Procura si concentra ora su vari aspetti legati all’operazione e alle procedure seguite dal personale medico. Si sta cercando di capire se vi siano state responsabilità da parte dei medici o della struttura in merito ai protocolli seguiti durante l’intervento di rinoplastica. La vicenda ha sollevato questioni sulla sicurezza di tali pratiche e sull’importanza di scegliere strutture sanitarie accreditate e professionisti qualificati quando si tratta di interventi di chirurgia estetica.

La famiglia di Margaret è profondamente colpita da quanto accaduto e cerca giustizia per la giovane scomparsa prematuramente. L’attenzione pubblica nei confronti di incidenti di questo tipo sta crescendo, e l’impatto della morte di Margaret potrebbe stimolare un dibattito più ampio sulla regolamentazione degli interventi di chirurgia estetica e sulla necessità di misure di sicurezza più rigorose per proteggere i pazienti. La Procura continua a lavorare per raccogliere ulteriori prove e chiarire i dettagli della tragedia avvenuta nel centro medico della Capitale.