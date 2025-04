Muore in ospedale a Cassino dopo una caduta dal monopattino, il ministero si attiva per un’ispezione

Il ministero della Salute ha chiesto alla Regione Lazio di fornire una relazione in merito al decesso di uno studente universitario ghanese, avvenuto all’ospedale Santa Scolastica dopo una caduta in monopattino. Il caso sarà esaminato dagli ispettori ministeriali. La comunità di Cassino si è unita nel sostegno alla famiglia dello studente, colpita dalla tragica notizia.

Il sindaco di Cassino, Enzo Salera, ha espresso il suo dolore su Facebook per la perdita di questo giovane studente, che frequentava l’Università di Cassino. Ha raccontato di come, dopo aver assistito ai primi soccorsi, sia rimasto colpito dal fatto che il ragazzo fosse entrato in ambulanza in condizioni apparentemente normali. Ha condiviso la solidarietà della comunità, definendo Cassino un luogo che accoglie sempre gli studenti stranieri con spirito fraterno. Salera ha dedicato un pensiero affettuoso a Charles, promettendo che i suoi sogni continueranno a vivere in un altro modo.

L’Università di Cassino ha ricordato il giovane sui social, condividendo la sua “tragica scomparsa” a causa della caduta, le cui circostanze sono attualmente indagate. Charles, 24 anni, si era laureato in “Economics and business” il 25 gennaio 2023 ed era iscritto al corso di laurea magistrale in “Economics and entrepreneurship”, con la conclusione del suo percorso programmata per giugno, con ottimi risultati. Il rettore Marco Dell’Isola ha espresso le condoglianze a nome dell’intera comunità accademica, assicurando che Charles non sarà dimenticato.