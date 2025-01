Muore il cane e lui reagisce in un modo che lascia senza parole

La storia di Rimjhim Joshi Shende, un ragazzo indiano, mette in luce il profondo legame tra gli esseri umani e gli animali. Dopo la tragica morte del suo cane investito da un’auto, Rimjhim ha deciso di deviare la sua sofferenza in un’attività altruistica, dedicandosi ai cani randagi. La sua esperienza personale lo ha spinto a riflettere su come migliorare la sicurezza di questi animali, così ha fondato Pawsitivity, un’impresa che realizza collari riflettenti per cani, aumentando la loro visibilità durante la notte.

Collaborando con artigiani locali, Rimjhim ha progettato questi collari dotati di funzionalità innovative come un sistema antifurto e QR Code per fornire informazioni importanti sul cane. L’iniziativa ha riscosso un grande successo, attirando l’attenzione non solo di associazioni per la protezione animale, ma anche di allevatori e proprietari di bovini. Ogni vita salvata rappresenta un omaggio al suo cane defunto e favorisce una cultura di rispetto verso gli animali.

Le immagini e i video di Rimjhim e dei suoi interventi sono diventati virali, raggiungendo un vasto pubblico online e ricevendo numerosi commenti di ammirazione. Questo gesto altruista invita a riflettere sulla responsabilità dei più fortunati nei confronti degli esseri vulnerabili. Purtroppo, il problema del randagismo continua a crescere a livello globale, incluso in Italia, dove si stima ci siano circa seicento mila cani senza tetto. L’impegno di Rimjhim rappresenta una luce di speranza in un contesto difficile e stimola le persone ad agire in modo generoso nei confronti degli animali.