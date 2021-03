Ad oltre 5 anni e mezzo dei fatti è venuta alla luce, in Svizzera, grazie a un processo penale, una storia di sesso e violenza, costata la vita a una dottoressa italiana di 32 anni. Erano le 1.15 del 17 luglio 2015 quando un uomo allertò a polizia sangallese affermando in modo concitato che “una donna che è venuta a trovarmi dall’Italia è morta”.

Chi chiama la polizia è un chirurgo svizzero 55enne, residente a San Gallo, mentre la vittima è una giovane originaria di Caltanissetta, che esercita la professione di medico nell’ospedale di Menaggio, in provincia di Como e che in precedenza aveva lavorato presso una clinica di Lugano.

Come hanno accertato gli inquirenti elvetici i due, entrambi sposati, si incontravano clandestinamente, per praticare forme di sesso estremo quale il bondage. La sera in cui la giovane è morta, stando all’atto d’accusa nei confronti del suo partner, la coppia ha prima bevuto dello champagne, per poi dedicarsi a una serata a due, durata parecchie ore. Al termine delle quali il medico svizzero ha dichiarato di essersi addormentato. “Quando mi sono svegliato – la sua versione dei fatti – la mia compagna non era a letto con me. Mi sono alzato e l’ho trovata riversa su di una balaustra, in cucina, e ho subito capito che era morta”. Fatto sta che, pur essendo un medico di lunga esperienza, non ha provato neppure a rianimarla. “Ormai il corpo era rigido”, ha spiegato. La corte, che lo ha processato per omicidio colposo e negligenza, ha finito per dargli ragione, assolvendolo. “Quando una persona è morta non c’è più bisogno di rianimarla”, ha sentenziato la giudice che ha condotto il processo. In sostanza il decesso è stato attribuito a una “tragica fatalità”. Neppure la perizia medico-legale è riuscita ad inchiodare l’imputato. “L’attività fisica, connessa alla bassa pressione sanguigna possono aver portato a un collasso”, recita il referto del patologo. Un esito aggravato dall’estrema magrezza della vittima, che pesava 49 kg per un metro e 70 d’altezza. L’avvocato della famiglia della dottoressa italiana non è, però, d’accordo contestando, tra l’altro, il particolare dei rapporti sessuali violenti tra i due medici. “Lei non aveva neppure un ematoma sul corpo”, ha dichiarato.

L’accusa, dal canto suo, non si spiega i lividi, le cicatrici e i tagli riscontrati sul suo corpo. Fatto sta che, prima di telefonare alla polizia, il chirurgo svizzero si è premurato di nascondere, in cantina, una collezione di sex toy. Inoltre, secondo il Procuratore che ha condotto le indagini, il sesso violento potrebbe aver compromesso la respirazione della vittima. Per incastrare il chirurgo gli inquirenti hanno pure evocato la possibilità che quest’ultimo abbia somministrato alla 32enne la droga dello stupro. “Perché mai? – la sua risposta – aveva percorso 300 km in macchina per fare sesso con me”. Comprensibilmente contrariati, per la sentenza, i famigliari della dottoressa. “L’indagine è stata condotta in modo sciatto”, ha detto infatti dichiarato il padre della vittima, medico anche lui, riservandosi di ricorrere in appello, una volta lette le motivazioni della sentenza.