Muore a soli 35 anni il neomelodico Carmine Diamante

Il mondo della musica neomelodica è in lutto per la prematura scomparsa del giovane cantautore Carmine Diamante, deceduto ieri in un tragico incidente domestico a Castel Volturno, dove si trovava nella casa di sua madre. L’artista, molto conosciuto soprattutto su TikTok, aveva 36 anni ed è stato vittima di una scarica elettrica. Secondo le prime ricostruzioni, Carmine, originario di Ponticelli, stava trascorrendo del tempo con i suoi nipoti nel giardino della madre quando, toccando il rubinetto di una fontana, sarebbe stato folgorato.

La notizia della sua morte ha colpito profondamente i suoi fan e la comunità musicale. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare: è stato dichiarato morto sul posto. L’ultima attività social di Carmine risale al pomeriggio stesso, quando aveva condiviso un momento di convivialità mentre preparava una grigliata. Al momento, le indagini e l’autopsia sono in corso per chiarire ulteriormente le circostanze dell’accaduto.

Oltre alla sua carriera musicale, che lo aveva reso molto popolare, lascia dietro di sé la moglie e due figli piccoli, creando un vuoto incolmabile nella vita dei suoi cari e dei suoi ammiratori. Carmine Diamante era un rappresentante del moderno panorama neomelodico, una musica che spesso esprime sentimenti profondi e legami familiari. Il suo talento e la sua capacità di connettersi con il pubblico attraverso le sue canzoni lo avevano reso una figura amata, soprattutto tra i giovani.

La notizia della sua scomparsa ha suscitato un’ondata di dolore tra i suoi seguaci, che hanno iniziato a esprimere il loro cordoglio sui social media. La comunità musicale si riunisce ora per ricordarlo e onorare il suo lascito, mentre si attende di comprendere meglio le circostanze della tragedia. La musica di Carmine continuerà a vivere attraverso le sue canzoni, ma il suo sorriso e la sua personalità mancheranno a molti. La scomparsa di un giovane artista così promettente lascia una ferita profonda e invita a riflettere sull’imprevedibilità della vita.