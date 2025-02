Muore a 26 anni dopo che la sua auto finisce in un canale, l’autopsia svela la causa del decesso

Martina Vichayte, giovane di 26 anni, è deceduta in un incidente stradale a San Giovanni Teatino, scatenando un forte cordoglio nella comunità di Chieti. Originaria dell’Ucraina e cresciuta in Italia, Martina ha perso la vita all’alba del 15 febbraio dopo una serata trascorsa in discoteca con amici. L’autopsia ha rivelato che la causa del decesso è stata un trauma cranico fatale provocato dall’impatto quando la sua auto è finita in un canale. Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente.

Martina, conosciuta per il suo spirito vivace, aveva un futuro promettente: laureata in Scienze del Turismo, lavorava come addetta al ricevimento negli hotel e aveva esperienze come guida turistica, parlando fluentemente diverse lingue. La notte dell’incidente, la madre, non vedendola rientrare, ha lanciato l’allerta dopo che una residente ha notato la Fiat 500 capovolta nel fosso.

La Procura di Chieti ha aperto un fascicolo contro ignoti per ricostruire le circostanze dell’incidente, mentre gli inquirenti stanno raccogliendo prove e analizzando eventuali video di sorveglianza per valutare se ci siano stati altri veicoli coinvolti o fattori determinanti. I risultati dell’autopsia, previsti in un periodo di 60 giorni, chiariranno ulteriormente la situazione. I funerali di Martina si svolgeranno il 20 febbraio nella Chiesa di Sant’Anna, un momento di raccolta per i familiari e gli amici che la ricorderanno con affetto, sottolineando la perdita incolmabile che ha colpito chi le voleva bene.