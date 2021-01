BOLOGNA. Sono morti, a poche ore di distanza l’uno dall’altra, nel giorno del loro sessantesimo anniversario di matrimonio: lui, 90enne, per le conseguenze legate al Covid, lei, 85enne, dopo avere ricevuto, a casa, la notizia della scomparsa del marito. A raccontare la vicenda è la Gazzetta di Reggio Emilia.

L’uomo – originario di Bari ed ex minatore in Belgio sopravvissuto al crollo della miniera dove lavorava – era ospite, da un anno, in una casa di riposo a Quattro Castella, nel Reggiano. Nei primi giorni dell’anno, a causa di un aggravamento delle sue condizioni di salute, si era reso necessario il ricovero all’ospedale di Montecchio, dove è poi risultato positivo al Coronavirus: da lì il trasferimento, lunedì scorso, all’ospedale di Castelnovo Monti dove è morto poco dopo il ricovero.

La moglie, originaria di Fano, nel Pesarese, dopo avere ricevuto, a sera, la notizia dalle quattro figlie, si è assopita e poche ore dopo, il 6 gennaio – giorno del loro 60/o anniversario di nozze – se ne è andata.

La coppia viveva a Reggio Emilia, nel quartiere Santa Croce.