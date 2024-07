Mundys lancia secondo Sustainability-Linked Bond da 500 milioni di euro

– Mundys, società attiva nel settore delle infrastrutture autostradali, aeroportuali e dei servizi legati alla mobilità, ha lanciato con successo il secondo Sustainability-Linked Bond da 500 milioni di euro con scadenza a 5,5 anni.

La nuova emissione consentirà a Mundys di ridurre l’ammontare di debito in scadenza nel breve termine, comprese le obbligazioni con scadenza febbraio 2025 attualmente oggetto dell’offerta pubblica di acquisto annunciata oggi 15 luglio 2024.

Le principali condizioni per la nuova emissione sono: rating confermato a Ba2 Moody’s/BB+ S&P/BB Fitch; durata 5,5 anni; cedola fissa 4,5%; prezzo di emissione 99,43%; Premium Payment per un ammontare massimo cumulato pari allo 0,75% in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi KPI 1 Condition e KPI 2 Condition, previsti nel Programma EMTN entrambi i KPI sono volti a misurare i progressi della roadmap di decarbonizzazione del Gruppo entro il 2030.

Mundys ha nominato, tra gli altri, Deutsche Bank, JPMorgan, Société Générale e UniCredit in qualità di Global Coordinators e Active Bookrunners, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, SMBC e Mediobanca quali Active Bookrunners e Banca Akros, Barclays, BNP Paribas, BofA, BPER e RBC quali Other Bookrunners.