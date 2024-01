Mundys lancia primo Sustainability-Linked Bond da 750 milioni

– Mundys ha lanciato con successo il suo primo Sustainability-Linked Bond da 750 milioni di euro con scadenza a 5 anni.

Con questa operazione inaugurale – spiega una nota – Mundys conferma il forte impegno ad integrare la sostenibilità nella propria strategia di finanziamento, aumentando la quota di debito e linee di credito sostenibili oltre il 50%, a livello di holding.

La nuova emissione ha registrato una solida risposta da parte degli investitori portafoglio ordini totale pre-guidance per 2,2 miliardi di euro, oversubscription di circa 3,0x e consentirà a Mundys di ridurre l’ammontare di debito in scadenza nel breve termine, comprese le obbligazioni con scadenza febbraio 2025 attualmente oggetto dell’offerta pubblica di acquisto parziale annunciata il 15 gennaio 2024.

Il nuovo Sustainability-Linked Bond, dedicato agli investitori qualificati e che è atteso sia quotato sul mercato regolamentato di Euronext Dublin, sarà emesso nell’ambito dell’attuale Euro Medium Term Note Programme di Mundys, come aggiornato con supplement del 27 dicembre 2023, e basato sul Sustainability-Linked Financing Framework recentemente aggiornato.

Mundys ha nominato BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Intesa Sanpaolo Divisione IMI CIB e Mediobanca come Global Coordinators e active bookrunners, Banca Akros e UniCredit come active bookrunners, BBVA, BPER, HSBC, Mizuho, Natixis e Société Générale come other bookrunners e Crédit Agricole CIB come Sustainability Structuring Coordinator.