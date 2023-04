Mundys, De Vincenti nominato presidente di Azzurra Aeroporti

– L’assemblea dei soci di Azzurra Aeroporti, riunitasi oggi, ha nominato Claudio De Vincenti nuovo presidente della società, attribuendogli la responsabilità di curare i rapporti di Azzurra Aeroporti e delle relative controllate con le autorità francesi, oltre che con enti e organismi di carattere sovranazionale. Azzurra Aeroporti, società del Gruppo Mundys e partecipata dal Principato di Monaco e EDF Invest, controlla Aéroports de la Côte d’Azur, che gestisce gli aeroporti di Nizza, Cannes e Saint Tropez.Si tratta del secondo sistema aeroportuale francese, dopo quello di Parigi, che nel 2022 ha registrato oltre 12 milioni di passeggeri.

Presso lo scalo di Nizza è in corso un piano di investimenti del valore complessivo di 1,5 miliardi di euro, allo scopo di aumentare la capacità dell’aeroporto di servire la seconda destinazione turistica della Francia. I tre scali di Aéroports de la Côte d’Azur hanno conseguito la massima certificazione ambientale rilasciata dall’ente Airport Carbon Accreditation, impegnandosi ad azzerare le emissioni dirette entro il 2030.

De Vincenti è entrato nel Gruppo Mundys nel marzo 2021, come presidente di Aeroporti di Roma. Esperto di tematiche regolatorie e di politica industriale, è stato ordinario di Economia Politica all’Università La Sapienza di Roma, dove si è occupato in particolare di politiche di promozione della concorrenza nei servizi di pubblica utilità, ed è senior fellow della Luiss School of European Political Economy. Con quattro diversi esecutivi, è stato ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e sottosegretario e viceministro al ministero dello Sviluppo Economico.