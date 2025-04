MUMFORD & SONS: Ritorno trionfale dopo sette anni in cima alle classifiche UK

I Mumford & Sons tornano in cima alla classifica britannica con il loro quinto album, “Rushmere”, che rappresenta il loro terzo numero uno in carriera a sette anni dall’ultimo lavoro. I The Darkness sorprendono conquistando il secondo posto con “Dreams On Toast”, il loro miglior piazzamento in 22 anni. Ariana Grande si aggiudica il terzo posto grazie alla deluxe edition di “eternal sunshine”.

Debutta in Top 5 “Forever Is A Feeling”, il secondo album solista di Lucy Dacus, segnando il suo miglior risultato fuori dal progetto boygenius. Il rapper di Manchester Nemzzz occupa la sesta posizione con “Rent’s Due”, mentre Alex Warren conclude la Top 10 con il suo album d’esordio “You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)”, trainato dal singolo “Ordinary”.

Nel settore dei singoli, Alex Warren continua a dominare la classifica con “Ordinary”, che mantiene la vetta per la terza settimana consecutiva. Il brano ha venduto 71.000 unità e ha accumulato oltre 8 milioni di stream. Al secondo posto si trova “Pink Pony Club” di Chappell Roan, in calo, seguito da “Anxiety” di Doechii, stabile. Il successo di “Ordinary” ha anche favorito “Carry You Home”, che raggiunge un nuovo picco al numero 9, segnando due brani di Warren contemporaneamente nella Top 10.

Infine, i The Darkness conquistano la classifica ufficiale dei vinili e quella dei negozi indipendenti con “Dreams On Toast”, che è il disco più venduto su vinile e nei negozi di dischi del Regno Unito nell’ultima settimana.