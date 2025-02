MUMFORD & SONS: il nuovo singolo “Malibu” in arrivo

I Mumford & Sons tornano con “Malibu”, il secondo singolo del loro atteso quinto album “Rushmere”, in uscita il 28 marzo. Questo brano si distingue per le armonie elaborate e la struttura sonora complessa, culminando in un crescendo che esalta il loro sound distintivo. Marcus Mumford racconta che “Malibu” è stata la prima canzone scritta quando la band si è riunita a Los Angeles nel gennaio 2023, e il processo di registrazione con Dave Cobb ha catturato l’essenza del brano, tanto da farlo diventare l’apertura dell’album, di cui la band è molto entusiasta.

“Rushmere” rappresenta una nuova fase per il gruppo e vede la produzione di Dave Cobb, che ha vinto nove Grammy. Il disco è stato registrato in vari luoghi, tra cui l’RCA Studio A di Nashville, Savannah e lo studio di Marcus nel Devon. Per promuovere l’album, la band ha lanciato un tour mondiale nei club, iniziato il 5 marzo ad Amsterdam e terminato il 26 marzo al Paramount di Brooklyn, con un sold out in meno di un’ora per tutte le date. Ulteriori concerti sono già previsti per la fine dell’anno.

Il titolo “Rushmere” rende omaggio alle origini della band, in particolare al laghetto di Wimbledon Common, nel sud-ovest di Londra, dove Marcus Mumford, Ben Lovett e Ted Dwane si sono incontrati e hanno deciso di formare il gruppo.