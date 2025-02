Multivitaminico Completo per Uomo e Donna con 27 Vitamine e Minerali Essenziali – 400 Compresse Vegane alla Menta (1 Anno)

Non perdere neanche un’offerta! Iscriviti al nostro canale Telegram Bestselling Shops per essere sempre aggiornato su tutte le nuove promozioni e opportunità.

25,99€ - 18,99€

(as of Feb 11, 2025 21:10:35 UTC – Details )

Prezzo:







Piacevole Retrogusto di Menta Piperita – Il multivitaminico uomo e multivitaminico donna di WeightWorld contiene 400 compresse al delizioso gusto di menta piperita. Le nostre vitamine sono vegane e prive di glutine e lattosio. Inoltre, il nostro polivitaminico adulti è senza OGM ed è stato prodotto senza test sugli animali. Ti consigliamo di assumerne 1 compressa al giorno dei nostri integratori multivitaminici con un bicchiere di acqua e durante un pasto.

Multivitamine e Multiminerali dalla A alla Z – Ogni compressa del nostro multivitaminico e minerali, contiene vitamina A, vitamina C, vitamina D3, vitamina E, vitamina K2 MK7, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B3, vitamina B5, vitamina B6, vitamina B7, vitamina B9, vitamina B12, calcio, magnesio, ferro, rame, iodio, zinco, manganese, sodio, potassio, selenio, cromo e molibdeno. Corri a provare anche tu gli integratori multivitaminico WeightWorld!

Tutti i Benefici di un Multivitamin Complex – La vitamina A e C contribuiscono alla normale funzione del sistema immunitario. Lo zinco e la biotina contribuiscono al mantenimento di capelli e pelle normali. Il magnesio, la vitamina B12 e il ferro contribuiscono al normale metabolismo energetico. Il calcio è necessario per il mantenimento di ossa e denti normali. Il rame e il potassio contribuiscono al normale funzionamento del sistema nervoso. Indicazioni EFSA.

Buone Pratiche di Produzione – Tutti gli integratori WeightWorld sono formulati da esperti in Gran Bretagna, realizzati utilizzando solamente ingredienti di origine naturale. Inoltre, i nostri ingredienti e processi di produzione sono soggetti a rigorosi controlli di qualità e detengono l’acronimo GMP. La nostra massima priorità è soddisfare le tue esigenze, superando le aspettative.

WeightWorld, al tuo Fianco dal 2006 – Siamo un’azienda britannica internazionale con esperienza nella formulazione e produzione di più di 200 integratori alimentari e dispositivi per la salute. Tutti i nostri prodotti sono realizzati con ingredienti e materiali di prima qualità e sottoposti ad un’intensa attività di ricerca. Il nostro obiettivo principale è quello di soddisfare le necessità di ciascun membro della tua famiglia.