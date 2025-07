Multe per animali domestici: cosa cambia per i proprietari?

Il benessere degli animali domestici è un tema di crescente importanza, che comporta una serie di responsabilità per i loro proprietari. Recentemente, sono state segnalate un aumento significativo delle multe per violazioni delle normative riguardanti la gestione di cani e gatti.

Le sanzioni possono derivare da comportamenti scorretti, come non utilizzare guinzaglio o museruola in spazi pubblici, non raccogliere le deiezioni canine o addirittura abbandonare gli animali. Le multe variano tra 25 e oltre 500 euro, a seconda della gravità dell’infrazione e delle disposizioni comunali. Anche i gatti possono incorrere in sanzioni se lasciati liberi in ambienti non adatti o non sterilizzati, contribuendo così al fenomeno del randagismo.

In aggiunta, esistono normative sanitarie che richiedono vaccinazioni e microchip, obbligatorio per i cani, che contribuiscono a garantire sia la salute degli animali sia la convivenza civile.

Recentemente, l’Unione Europea ha approvato una nuova legge che mira a regolamentare in modo più rigoroso il commercio e la tutela degli animali domestici. Il provvedimento, supportato dal Parlamento Europeo, prevede l’obbligo di microchip per tutti gli animali domestici, non solo per i cani, rendendo necessari i registri identificativi sia per gli animali adottati che per quelli acquistati.

Le nuove norme toccheranno anche i proprietari di animali provenienti da Paesi extra UE, che dovranno preregistrarli prima dell’ingresso nell’Unione Europea. Inoltre, è previsto il divieto di vendita di animali nei negozi e regole più severe sugli allevamenti, specialmente per quanto riguarda incroci pericolosi per la salute degli animali. Tuttavia, l’applicazione della legge richiede ancora l’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea, prima di entrare in vigore nel 2026.