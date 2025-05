Multato per essere stato morso due volte da una vipera

Un uomo di 30 anni residente a San Marino ha ricevuto una multa dopo essere stato morso due volte da una vipera nella sua abitazione. Il primo morso è avvenuto nell’ottobre 2024, mentre la situazione si è ripetuta in giornata. A causa dell’incidente, l’uomo è stato costretto a recarsi in Svizzera per ricevere l’antidoto contro il veleno del serpente.

Le autorità, avvisate del secondo morso, hanno effettuato un controllo nell’abitazione dell’uomo, scoprendo una collezione di serpenti ritenuti a rischio estinzione. Questo ha portato a una contravvenzione di 4.500 euro per la detenzione di animali esotici.

Il serpente, un esemplare raro proveniente dalle aree limitrofe al Deserto del Sarah, si trovava in un’area di sabbia dell’appartamento, suscitando meraviglia tra gli esperti. La situazione evidenzia l’importanza di conoscere le normative sulla detenzione di animali esotici e le procedure da seguire in caso di morsi di serpente.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.amoreaquattrozampe.it