L’Irlanda, sede europea di Facebook, che a sua volta controlla WhatsApp, ha inflitto una multa di 225 milioni di euro alla popolare app di messaggistica perché avrebbe violato il Regolamento generale sulla Protezione dei dati (il Gdpr) dell’Unione europea.

La Commissione irlandese per la Protezione dei dati ha comunicato che WhatsApp non avrebbe “assolto agli obblighi di trasparenza” per quanto riguarda la comunicazione agli iscritti sull’utilizzo dei dati: secondo la Commissione, in gran parte responsabile del controllo dell’adesione al Gdpr delle grandi aziende tecnologiche, WhatsApp non avrebbe informato i cittadini dell’Ue su come raccolga e utilizzi i loro dati personali e sulla loro condivisione con Facebook. Per questo, WhatsApp dovrà ora ampliare e migliorare le regole sulla privacy.

WhatsApp: sanzione sproporzionata, faremo appello

Un portavoce dell’azienda ha detto a Cnbc che WhatsApp ha intenzione di presentare appello: “Siamo impegnati a fornire un servizio sicuro e che tuteli la privacy. Non siamo d’accordo con la decisione di oggi e la multa è completamente sproporzionata”; la sanzione inizialmente decisa dall’Irlanda è fra l’altro stata rivista al rialzo su indicazione del Comitato europeo per la Protezione dei dati.

Da WhatsApp hanno ribadito anche che la piattaforma “si impegna a fornire un servizio sicuro e privato” a che “abbiamo lavorato per garantire che le informazioni fornite siano trasparenti e complete e continueremo a farlo”.