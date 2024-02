La mattina del debutto del Festival di Sanremo la quarta sezione del Tar del Lazio ha confermato la sanzione da 175mila euro inflitta dall’Agcom alla Rai per la pubblicità occulta in favore di Instagram fatta da Amadeus e Chiara Ferragni. Una multa che è costata al conduttore un bel Tapiro d’Oro.

“Questo Tapiro glielo portiamo perché abbiamo visto che ci sono 175 mila euro da pagare per tutto il casino che ha fatto l’anno scorso con Instagram e Chiara Ferragni“, ha esordito Valerio Staffelli. “Certo, è una bella multa, ma la strategia non è stata di Chiara Ferragni” – ha risposto Amadeus – “Se pagheranno gli italiani? Eh, vediamo, però la Rai ne ha intascati tanti di soldi grazie alla pubblicità data anche dai social. E così capiremo se questi 175 mila euro dovrò pagarli io. Capiremo con la Rai, cosa deciderà di fare. Non so darti una risposta al momento“.

Multa alla Rai per pubblicità occulta, Amadeus: “Pagherò a metà con Chiara Ferragni”

In queste 48 ore la Rai ha deciso chi dovrà pagare la multa? La domanda è stata sollevata da Teresa Mannino durante la conferenza stampa di questa mattina e Amadeus (ironicamente?) ha risposto: “La multa? Non l’ho ancora pagata, devo dividerla con Chiara Ferragni“.

Lo scorso anno Chiara Ferragni è stata una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo e sul palco dell’Ariston ha fatto aprire ad Amadeus un profilo su Instagram che è stato più volte citato e mostrato in diretta tv. Secondo l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni questa si è trattata di pubblicità occulta a Meta e per questo ha sanzionato la Rai con una multa ingente.

Quella di Amadeus è stata una battuta o la multa la pagherà davvero a metà con Chiara Ferragni? Nel dubbio, circa 88 mila euro per loro sono spiccioli.