Multa a Frachey ad Ayas

Un gruppo di 18 persone ha trascorso una domenica sugli sci nel comprensorio di Monterosa Ski, ma al rientro dalle piste ha trovato cinque multe da 38 euro ciascuna sulle auto parcheggiate nel piazzale di Frachey, per il mancato pagamento della sosta. Il gruppo, guidato da Alessandro Rissolio, turista abituale della Val d’Ayas, sostiene che il parcheggio sia sempre stato gratuito e che non ci sia stata un’adeguata comunicazione e segnaletica chiaramente percepibile sulla nuova tariffe a pagamento.

Rissolio afferma che la comitiva aveva parcheggiato le cinque auto in punti diversi dell’area e che nessuno di loro si era accorto che la sosta fosse diventata a pagamento. Tra le criticità segnalate ci sono il numero limitato di cartelli, non visibili da tutte le zone del parcheggio, poche colonnine per il pagamento e strisce blu parzialmente o totalmente coperte dal ghiaccio. Inoltre, Rissolio contesta l’entità della sanzione, definendola sproporzionata rispetto alla tariffa giornaliera di 8 euro.

Il sindaco di Ayas, Alex Brunod, difende la decisione dell’amministrazione comunale, affermando che la scelta di rendere a pagamento il parcheggio è necessaria per far fronte alle esigenze di bilancio. Brunod spiega che mantenere i parcheggi ha un costo, come l’illuminazione, gli asfalti e le pulizie, e che questi servizi non rientrano nello skipass ma gravano sulle casse comunali. Il sindaco aggiunge che la segnaletica è idonea e approvata dalla polizia locale e che il Comune mette a disposizione una navetta gratuita ogni trenta minuti tra il paese e la partenza degli impianti. Rissolio non chiede il rimborso della multa, ma di ripensare la scelta di rendere a pagamento il parcheggio, affinché possa tornare gratuito per chi sceglie Champoluc come meta delle proprie vacanze.