MULEVIP Candele Profumate,Set Regalo da 4 Pezzi Set Candele Profumate,Cera di Soia Naturale,Lavanda,Vaniglia,Limone,Rosmarino per Purificare L’aria,per Compleanno,Festa della Mamma

Le candele profumate MULEVIP sono ben confezionate, Fragranza morbida, economica e pratica, È molto adatto come regalo per qualsiasi vacanza.

Informazioni sul prodotto





Odore:

Lavanda, vaniglia, limone, rosmarino



Dimensioni candela singola:

6,5 x 6,5 x 4,5 cm



Tempo di combustione singolo:

16-18 ore



Peso:

2,5 once/pezzo



Il pacchetto include:

Set regalo con 4 candele profumate 🌺

Cera di soia 100%



Le candele fatte di cera di soia naturale non contengono additivi chimici o coloranti e sono pulite e luminose quando vengono bruciate. Le candele fatte di cera di soia naturale non contengono additivi chimici o coloranti e sono pulite e luminose quando vengono bruciate. 🌺

Regalo di candela squisito



Questa candela profumata è splendidamente progettata e confezionata ed è il regalo perfetto per la festa della mamma, la festa della donna, il giorno del Ringraziamento, il compleanno, il matrimonio, ecc. Questa candela profumata è splendidamente progettata e confezionata ed è il regalo perfetto per la festa della mamma, la festa della donna, il giorno del Ringraziamento, il compleanno, il matrimonio, ecc. 🌺

4 fragranze uniche



Il set di candele profumate può rilassare corpo e mente, alleviare la fatica e godersi la tranquillità. Il set di candele profumate può rilassare corpo e mente, alleviare la fatica e godersi la tranquillità.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6.5 x 0.03 x 4.5 cm; 70 grammiProduttore ‏ : ‎ MULEVIPASIN ‏ : ‎ B09JG7JKL9

🌼 【confezione regalo con 4 candele profumate】: Le candele profumate contengono lavanda, vaniglia, limone e rosmarino. 4 tipi di aromi possono rilassare il corpo e la mente e alleviare lo stress durante il lavoro e lo studio.

🌼 【Lungo tempo di combustione】: Ogni candela profumata pesa 2,5 once e ogni lattina ha un tempo di combustione di 16-18 ore. Quando la candela brucia, l’intera stanza si riempie di una debole fragranza, che può essere utilizzata in diversi scenari, molto adatta per cene, eventi sociali, vacanze, matrimoni, ecc.

🌼 【decorazione squisita】: Ci sono bellissimi motivi sul barattolo di candela. Dopo aver utilizzato la candela, puoi usare la scatola come ornamento o posizionare piante, piccoli ornamenti e chiavi.

🌼 【Regalo perfetto】: Le candele per aromaterapia sono squisite ed eleganti, molto adatte per cucina, soggiorno, camera da letto, bagno, sala yoga, ufficio, ecc. È un ottimo regalo per l’inaugurazione della casa, matrimoni, feste, anniversari, festa del papà, festa della mamma, compleanno e Ringraziamento.I tuoi amici saranno molto sorpresi quando riceveranno il regalo.

12,99 €