MULEVIP Candele Profumate,Candela Profumata,Set Regalo da 4 Pezzi Set Candele Profumate,Cera di Soia Naturale,Candela per Aromaterapia Regalo per Compleanno Matrimonio Bagno Yoga

Questo set di candele profumate è splendidamente progettato e ben confezionato, rendendolo il regalo perfetto per Natale, festa della mamma, festa della donna, Ringraziamento, compleanni, matrimoni e altro ancora. 🌷🌷🌷

Ogni candela ha un significato unico, finché accendi le candele profumate, ti sentirai felice.



——–Persegui la libertà: la candela profumata blu è profumata al bergamotto, che rappresenta la libertà, la calma e la moderazione, portando alle persone una sensazione di libertà e relax. ——–Tutto è possibile: candele profumate all'arancia e alla cannella. È uno stato d'animo appassionato, appassionato ed energico che rappresenta la fiducia, la convinzione e la convinzione di poter avere successo in qualsiasi cosa. ——–Cadere nelle orecchie:La candela profumata rossa ha il profumo di pesca e gelsomino, che è più dolce per una sensazione più dolce di beatitudine. Accendere candele profumate può rappresentare l'amore, l'amicizia, l'affetto familiare e puoi parlare con i tuoi amici delle cose più felici. ——–Continua a sorridere: la candela profumata viola emette l'aroma di lavanda e rosa, che rappresentano nobiltà ed eleganza. Ricordati di sorridere sempre, sei il più sicuro di te. 🌷🌷🌷

Specifiche del prodotto:



Ingredienti: Cera di soia naturale

Dimensioni candela in vetro: 6 x 4,5 cm

Dimensioni della confezione: 14,5 x 16 x 5,5 cm Peso: cera: circa 80 g/pezzo

Ogni tempo di combustione: 10-12 ore/pezzo

Attenzione:



1. Tenere lontano da bambini e animali domestici.

2. Rimuovere il coperchio di carta prima di accendere la candela.

3. Non accendere candele o avvicinarsi a oggetti infiammabili. Posizionarli solo su superfici resistenti al calore e resistenti al fuoco.

4. Spegni le candele accese prima di andare a letto.



Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 5,5 x 0,03 x 16 cm; 80 grammiProduttore ‏ : ‎ MULEVIPASIN ‏ : ‎ B0B9GDHD5LAggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

🌈 【Decorazione di Candele Profumate】 Queste candele profumate a 4 colori sono bellissime, molto adatte per decorare il soggiorno, decorare il bagno, la camera da letto. Una volta che la candela profumata si è completamente consumata, il barattolo è riutilizzabile. Puoi conservare i tuoi gioielli preferiti come orecchini e piante grasse.

🌈 【Cera di Soia Naturale】 Il set di candele profumate è realizzato con pura cera di soia naturale, filo di cotone e oli essenziali.Brucia in modo uniforme, non produce fumo nero sgradevole, non è tossico ed è più sano da usare. Ogni candela profumata pesa 80 grammi.L’aroma è suddiviso in note di testa, note di cuore e note di fondo.La fragranza è gradevole e il tempo di combustione è di 10-12 ore.

🌈 【Ottima Idea Regalo】 Set regalo di candele profumate, può essere usato come regalo di compleanno per la moglie, regalo per la festa della mamma, regalo per fidanzata o sorella. Accendi una candela profumata con il suo aroma morbido e dolce per creare un ambiente accogliente e calmare la tua mente. Ogni candela profumata porta gioia e auguri ed è un ottimo regalo.

🌈 【Significato Unico】 Ogni colore e profumo di questa candela profumata magica e unica può rappresentare uno stato d’animo diverso. Il blu rappresenta la libertà e la tranquillità, l’arancione rappresenta tutte le possibilità, il rosso rappresenta la dolcezza e la felicità e il viola rappresenta la nobiltà e l’eleganza.

