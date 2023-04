MULEVIP Candele Profumate Candele Confezione da 12 Candele Profumate Set, Candela Profumata Regalo Cera di Soia Naturale Set,Regalo per Donne per Feste di Matrimonio Compleanni Festa della Mamma

🌸🌸🌸

Le candele profumate MULEVIP sono ben confezionate, che possono purificare l’aria e rilassare l’atmosfera. È un buon regalo

Informazioni sul prodotto





Fragranza:

Vaniglia, Rosa, Primavera, Fico, Limone, Lavanda, Fragola, Gelsomino, Bergamotto, Gardenia, Rosmarino, Menta.



Dimensioni candela singola:

6,5 x 6,5 x 4,5 cm



Tempo di combustione singolo:

16-18 ore



Peso:

2,5 once/pezzo



Il pacchetto include:

Set regalo di 12 candele profumate ✅

Cera di soia al 100%



Queste candele profumate sono fatte di pura cera di soia naturale e olio naturale profumato.Gli ingredienti sono sicuri ed ecologici, che possono purificare l’aria e rilassare il corpo. Queste candele profumate sono fatte di pura cera di soia naturale e olio naturale profumato.Gli ingredienti sono sicuri ed ecologici, che possono purificare l’aria e rilassare il corpo. ✅

12 fragranze uniche



Il set di candele profumate consente al tuo corpo e alla tua mente di provare un momento di tranquillità nella fragranza. Ti regalerà un’esperienza di fragranza indimenticabile. Il set di candele profumate consente al tuo corpo e alla tua mente di provare un momento di tranquillità nella fragranza. Ti regalerà un’esperienza di fragranza indimenticabile. ✅

Candela portatile



Ogni candela profumata alla soia è 2,5 once/70 g e ha un tempo di combustione di 16-18 ore, è facile da trasportare e adatta per attività all’aperto. Ogni candela profumata alla soia è 2,5 once/70 g e ha un tempo di combustione di 16-18 ore, è facile da trasportare e adatta per attività all’aperto. ✅

Regalo di candela squisito



Il set di candele è un regalo perfetto per madri, fidanzate, amici e anziani.

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 6.5 x 0.03 x 4.5 cm; 1.12 Kg

✅【Set 12 candele Profumate】Le candele profumate contengono 12 profumazioni: Vaniglia, Rosa, Primavera, Fico, Limone, Lavanda, Fragola, Gelsomino, Bergamotto, Gardenia, Rosmarino, Menta. Rilassa il corpo e la calda luce delle candele crea un’atmosfera romantica e tranquilla.

✅【Candele Profumate】La candela profumata è realizzata in cera di soia naturale e nucleo di cotone senza piombo, che brucia in modo più pulito, uniforme e non ha fumo nero.È una scelta più salutare per purificare l’aria ed è innocua per gli animali domestici e per l’uomo.

✅【Candela Portatile】Ogni candela di soia profumata è 2,5 once/70 g, il tempo di combustione è di 16-18 ore, Le candele profumate portano un profumo dolce e morbido, creando un’atmosfera piacevole.

✅【Set Regalo Squisito】La confezione del set di candele profumate è molto delicata e offre regali unici per la festa della mamma, amici, donne, famiglia, compleanni, anniversari, matrimoni o altri festival.

✅【Servizio Soddisfacente al 100%】Le candele per aromaterapia sono molto decorative e hanno una fragranza attraente. Molto adatto per cucina, soggiorno, camera da letto, bagno, sala yoga, spa, ufficio, hotel, ecc. Puoi goderti la calda e confortevole lume di candela e la delicata fragranza.

