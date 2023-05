Muglia e Annalisa: la cantante parla di matrimonio e gravidanza

Annalisa non ha mai parlato troppo della sua vita privata nelle interviste che ha rilasciato in questi anni e per questo siamo rimasti tutti sorpresi quando Savona News ha rivelato che la cantante di Mon Amour si sarebbe sposata con Francesco Muglia, un manager di 43 anni: “Il futuro sposo ha origini padovane.Lui non è un artista, non lavora nel mondo dello spettacolo. In zona è conosciuto per la sua professionalità al servizio di un colosso turistico che con la Liguria ha molto a che spartire“.

La notizia ha iniziato a circolare, così come la pubblicazione per il matrimonio e diversi fan della cantante si sono infuriati invocando il diritto alla privacy. Tanta rabbia per nulla, perché in realtà Annalisa non si è fatta problemi a parlare della sua storia e del matrimonio.

Francesco Muglia: Annalisa parla del matrimonio con il compagno.

In una nuova intervista rilasciata al settimanale Di Più, Annalisa ha confermato che presto sposerà il suo Francesco Muglia. Il giornalista le ha chiesto se in futuro si vede madre e l’artista ha spiegato che riuscirebbe a mettere in musica anche la sua gravidanza. In ogni caso – come è normale che sia – Annalisa non metterà mai da parte la musica.

“Quello che avete letto è vero, sì, abbiamo deciso di sposarci. Chi ci conosce sa quanto ci amiamo, ma per tutti gli altri sarà una sorpresa, visto che nelle interviste non ho mai parlato di lui. Non ne avevo parlato, ma perché non è capitato e quindi per questo molti non si aspettavano la notizia. – ha continuato la Scarrone sul magazine Di Più – Dopo il matrimonio dei figli? Anche la gravidanza la metterei in note musicali. Non riuscirei mai, in ogni caso, a rinunciare alla musica”.

E che Annalisa non abbia mai parlato di Francesco è vero. L’unica volta in cui la Scarrone ha fatto un vago accenno ad una storia appena nata è stato nel 2018: “Se sono fidanzata? Mi guardo intorno. Diciamo che c’è qualcosa in ballo, ma aspetto ancora un pò prima di parlarne“.