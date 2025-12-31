Muggiò alza soglia esenzione addizionale Irpef

Il Comune ha approvato l’innalzamento della soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef, che passerà da 15mila a 18mila euro di reddito imponibile complessivo. L’addizionale comunale Irpef è un tributo calcolato sulla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti nel Comune e la sua gestione operativa segue il regime dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Attualmente, l’aliquota applicata dal Comune è pari allo 0,8% con esenzione per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro annui. Con la nuova misura, l’esenzione sarà estesa a tutti i contribuenti con reddito inferiore a 18mila euro, ampliando la platea dei beneficiari. Ciò significa che il numero dei cittadini esentati dal versamento dell’addizionale passerà da 5.311 a 6.278, raggiungendo il 36,20% del totale dei dichiaranti.

L’assessore al Bilancio Francesco Giordano sottolinea che grazie a un’allocazione efficiente della spesa nel bilancio di previsione, si è riusciti a introdurre una misura che riduce il carico fiscale per quasi mille contribuenti in più, sostenendo concretamente le famiglie con redditi medio-bassi. Il sindaco Michele Messina aggiunge che la riduzione della pressione fiscale sui cittadini, partendo dalle fasce economicamente più fragili, è sempre stata un punto qualificante del programma elettorale e un impegno chiaro preso con la comunità. L’innalzamento della soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef a 18mila euro va esattamente in questa direzione, dimostrando che una buona amministrazione può coniugare rigore nei conti pubblici e attenzione concreta alle persone.