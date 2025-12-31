7.1 C
Roma
mercoledì – 31 Dicembre 2025
Economia

Muggiò alza soglia esenzione addizionale Irpef

Da stranotizie
Muggiò alza soglia esenzione addizionale Irpef

Il Comune ha approvato l’innalzamento della soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef, che passerà da 15mila a 18mila euro di reddito imponibile complessivo. L’addizionale comunale Irpef è un tributo calcolato sulla base imponibile del reddito delle persone fisiche residenti nel Comune e la sua gestione operativa segue il regime dell’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.

Attualmente, l’aliquota applicata dal Comune è pari allo 0,8% con esenzione per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro annui. Con la nuova misura, l’esenzione sarà estesa a tutti i contribuenti con reddito inferiore a 18mila euro, ampliando la platea dei beneficiari. Ciò significa che il numero dei cittadini esentati dal versamento dell’addizionale passerà da 5.311 a 6.278, raggiungendo il 36,20% del totale dei dichiaranti.

L’assessore al Bilancio Francesco Giordano sottolinea che grazie a un’allocazione efficiente della spesa nel bilancio di previsione, si è riusciti a introdurre una misura che riduce il carico fiscale per quasi mille contribuenti in più, sostenendo concretamente le famiglie con redditi medio-bassi. Il sindaco Michele Messina aggiunge che la riduzione della pressione fiscale sui cittadini, partendo dalle fasce economicamente più fragili, è sempre stata un punto qualificante del programma elettorale e un impegno chiaro preso con la comunità. L’innalzamento della soglia di esenzione dell’addizionale comunale Irpef a 18mila euro va esattamente in questa direzione, dimostrando che una buona amministrazione può coniugare rigore nei conti pubblici e attenzione concreta alle persone.

Articolo precedente
Crisi politica globale
Articolo successivo
Immigrazione in Italia
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.