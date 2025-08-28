24.4 C
Mugellini Festival: la musica italiana al Belvedere di Potenza

Il Mugellini Festival celebra un traguardo importante con la decima edizione, che inizia sabato 30 agosto al Belvedere di Montecanepino. Il festival si apre con un concerto-evento del Quartetto Zamuner, dedicato alla musica italiana e con la partecipazione del fumettista Mauro Cicarè.

L’anteprima, intitolata Milleluci, si svolgerà alle ore 18:00 e anticipa il programma del festival previsto per ottobre. Durante il concerto, il Quartetto Zamuner offrirà un viaggio emozionante nella storia della canzone italiana. Gli artisti del gruppo includono la voce di Emilia Zamuner, una giovane promessa del jazz, al contrabbasso Massimo Moriconi, noto per le sue collaborazioni con molti grandi musicisti, il pianista Ettore Carucci e il batterista Ellade Bandini, figura di spicco nel panorama musicale italiano.

In aggiunta, Mauro Cicarè arricchirà la serata con la sua arte, presentando un’interpretazione visiva della musica. Durante l’evento verrà anche svelato il programma completo della decima edizione del festival, che include concerti, incontri e molte altre attività culturali a Potenza Picena.

L’iniziativa è supportata dal Ministero della Cultura, dalla Regione Marche e dal Comune di Potenza Picena, ed è organizzata dall’Associazione Centro Culturale APS sotto la guida di Mauro Mazziero. I biglietti sono in vendita a 10 euro sulla piattaforma CiaoTickets e per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 392 4450125. In caso di maltempo, il concerto si svolgerà presso la Cappella dei Contadini di Potenza Picena.

