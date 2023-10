Muffin di Halloween (al cioccolato, con decorazione facile e veloce!)

I Muffin di Halloween sono dei dolcetti golosi perfetti per la festa del 31 ottobre! Base di Muffin dal gusto fondente al cioccolato; poi resi mostruosi con una decorazione facile e veloce a forma di ragnatela, la stessa che ritrovate anche nella mitica Torta di Halloween: dove sopra la glassa al cioccolato nero si aggiungono fili di glassa al cioccolato bianco che simulano proprio la trama dei Ragnetti! Aspettate pochi minuti che si asciughino e sono pronti da servire insieme ai Biscotti di Halloween alla nutella; le Mele caramellate , la golosa Torta di zucca soffice e l’immancabile Zucca Halloween, che allegramente illumina il Buffet più spaventoso dell’anno!

Per la ricetta facilissima, che potete realizzare anche con i bambini basterà riempire i pirottini di impasto, cuocerli, farli perfettamente raffreddare, infine aggiungere la decorazione ragnatela. da questa versione potete realizzare tante varianti. utilizzare farina di riso e renderli senza glutine oppure sostituire il latte con bevanda vegetale per ottenerli vegan. Con la stesso procedimento potete realizzare anche dei Cupcake di Halloween.

Il segreto per dei Muffin per Halloween non solo buonissimi ma anche perfettamente decorati è aspettare le glasse si assestino e si rapprendano, altrimenti se li servite subito quando sono ancora morbide e lucide rischiate di rovinare la ragnatela. Seguite i miei consigli e porterete in tavola i Muffin Halloween più belli e golosi mai realizzati!

Proprio come la Torta di zucca e cioccolato anche i Muffin al cioccolato di Halloween sono perfetti solo per la Festa di Halloween; ma anche per una merenda pomeridiana aspettando l’ultimo giorno di ottobre, davanti ad un buon tè! andranno letteralmente a ruba!

Ricetta Muffin di Halloween

Per la base:

210 gr di farina ’00 + 30 gr di cacao amaro in polvere setacciato

180 ml di latte a temp ambiente (che potete sostituire con latte di riso, scremato o di soia)

65 gr di burro fuso freddo oppure 65 ml di olio di semi di girasole (non cambia nulla)

150 gr d zucchero semolato

2 uova intere

10 gr di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (in alternativa i semi di 1/2 bacca, oppure 1/2 bustina di vanillina, bucce di agrumi grattugiate)

125 gr di gocce di cioccolato fondente di ottima qualità (oppure pezzi, pepite, avanzi di tavoletta fondente)

Per la decorazione :

100 gr di cioccolato fondente ( va bene anche a latte)

100 gr di cioccolato bianco in tavoletta

2 cucchiai abbondanti di panna da cucina (quella per condire i tortellini)

1 cucchiaino d’acqua calda solo per la glassa scura al cioccolato al latte

Procedimento