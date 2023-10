Muffin alla Nutella (morbidissimi, con ripieno cremoso) Ricetta super facile!

I Muffin alla Nutella sono dei dolcetti strepitosi, la variante ancora più golosa dei classici Muffin! sempre realizzati con il tipico impasto semplice e senza burro, ma con ripieno cremoso di crema alle nocciole spalmabile; che grazie al trucco geniale resterà sempre scioglievole , come fosse appena uscito dal barattolo, anche dopo la cottura! Insomma dei Muffin con Cuore di Nutella di una consistenza paradisiaca : fuori morbidissimi e dentro cremosi, insomma buoni da chiudere gli occhi all’assaggio!

Dopo il clamoroso successo dei Pancake alla nutella, ho riutilizzato lo stesso trucco! Ovvero realizzare un cuore di nutella che poi va congelato in freezer e infine aggiunto freddo e solido nell’impasto disposto nel pirottino prima di infornare. In questo modo con il calore in forno si ammorbidisce ma non si indurisce! e quindi otterrete dei Muffin ripieni di Nutella all’interno che risulterà sempre sempre morbida! Non è geniale?



Per la preparazione potete utilizzare crema spalmabile che preferite, anche nocciolata, anche se io vi conisiglio sempre la Nutella fatta in casa che è naturalmente più genuina!



Perfetti sia per una colazione ricca ed energetica, sia per la merenda pomeridiana, per bambini e non solo, ma anche da trasportare o buffet . E se amate i ripieni cremosi alla nutella non perdetevi la Crostata alla nutella che resta sempre morbida, il Brioche variegata alla crema di nocciole e la Sbriciolata dal cuore cremoso! andranno letteralmente a ruba!

Ricetta Muffin alla nutella

TEMPI DI PREPARAZIONE

Preparazione Cottura Totale 10 minuti 20 minuti 30 minuti







Ingredienti



Quantità per 8 pezzi medio – piccoli

Per la base: 240 gr di farina ’00

180 ml di latte a temperatura ambiente (che potete sostituire con latte di riso, scremato o di soia)

65 ml di olio di semi di girasole (oppure 65 gr di burro fuso freddo, non cambia nulla)

150 gr d zucchero semolato

2 uova intere

10 gr di lievito per dolci

1 cucchiaino di estratto di vaniglia (in alternativa i semi di 1/2 bacca, oppure 1/2 bustina di vanillina, bucce di agrumi grattugiate) Per il cuore di nutella: qualche cucchiaio di Nutella







Procedimento