Mucca scampata al macello in Italia

A Casatenovo, nella provincia di Lecco, una mucca di nome Minerva è stata salvata e ha trovato una nuova casa al Cras Stella del Nord di Calolziocorte, un centro di recupero animali selvatici gestito da volontari e veterinari della Leida, la Lega italiana per la difesa degli animali e l’ambiente. Minerva era destinata al macello per essere uccisa e trasformata in bistecche, come molti altri bovini uccisi ogni anno in Italia.

La mucca è riuscita a scappare da un mattatoio della provincia di Monza e ha vissuto per oltre un mese allo stato brado tra i boschi e le campagne della Valle della Nava. Durante la sua fuga, Minerva ha incontrato un’altra mucca di nome Miranda, che era diventata il suo punto di riferimento. Gli animalisti dell’Enpa hanno avviato una petizione online per chiedere che Minerva venisse graziata una volta ripresa.

L’onorevole Vittoria Michela Brambilla, fondatrice della Leida, ha riscattato e comprato Minerva per assicurarsi che non venisse più uccisa. Tuttavia, Minerva risultava inafferrabile e non si lasciava prendere. È stata cercata dagli agenti della Polizia provinciale, da un pet detective e persino da cacciatori, ma è stata individuata solo dopo essere stata vista in una piccola stalla di Missaglia.

Minerva è stata recuperata in maniera incruenta e trasferita al sicuro al Cras Stella del Nord di Calolziocorte. Il veterinario della Leida l’ha visitata e ha trovato che era in discrete condizioni di salute, ma stressata e terrorizzata. Ora Minerva e Miranda hanno una nuova vita al Cras, con un mucchio di fieno, acqua corrente e una stalla riscaldata. Sono solo due dei tanti animali salvati dal Cras, che accoglie anche altri animali selvatici e non.