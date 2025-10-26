Mucca fuggitiva in Brianza diventa simbolo di libertà

Una mucca è riuscita a scappare da un mattatoio nell’area del Monzese e ha trovato rifugio nei boschi della Brianza, tra Monza e Lecco. La mucca, avvistata per l’ultima volta nella Valle Nava, era fuggita poco prima del suo abbattimento. Grazie all’intervento della Leidaa, rappresentata dalla presidente Michela Vittoria Brambilla, l’animale è stato riscattato dall’allevatore che intendeva trasformarla in carne.

Brambilla ha dichiarato che la mucca vivrà nel centro di recupero per animali selvatici “Stella del Nord”, dove già si trovano altri bovini salvati da situazioni simili. La mucca, che ha ricevuto il nome di Minerva, simbolizza la lotta contro gli allevamenti intensivi e rappresenta un messaggio per la libertà degli animali destinati al consumo.

Le ricerche, che hanno coinvolto anche l’uso di droni, non hanno ancora avuto successo nel ritrovare l’animale, ma Minerva sta godendo della libertà in mezzo alla natura. Brambilla ha contattato le autorità per garantire la sicurezza della mucca durante la sua cattura, evitando così che le possa succedere qualcosa di male.

Sebbene abbiano ricevuto segnalazioni di lupi nella zona, le mucche possono sopravvivere in natura. Tuttavia, la presenza umana nelle colline brianzole è significativa e le possibilità di avvistamento di Minerva potrebbero aumentare. I sindaci della zona hanno raccomandato ai residenti di non avvicinarsi all’animale, ma di contattare le forze dell’ordine affinché possano occuparsene.