MTV VMAs 2023: svelata la conduttrice e la lista dei performer

Martedì 12 settembre a partire dalle ore 02:00 su MTV andranno in onda i VMAs 2023, l’evento più atteso dagli amanti della musica pop.

In Italia lo show sarà trasmesso sui canali Sky di MTV e MTV Music e in streaming su NOW ed avrà numerose repliche. A condurre la manifestazione sarà per il secondo anno consecutivo Nicki Minaj, che ha anche annunciato l’arrivo di un nuovo album.

Nicki Minaj will host the #VMAs for a second year in a row. pic.twitter.com/2JTBMB7VpV — Pop Crave (@PopCrave) September 8, 2023

MTV VMAs 2023: la lista degli ospiti e la lista dei performer

Oltre Nicki Minaj saliranno sul palco altri ospiti per annunciare i vincitori degli awards e introdurre gli artisti che si esibiranno. Numerosi sono già stati confermati, fra loro: Bebe Rexha, Charli D’Amelio, Coco Jones, Dixie D’Amelio, Emily Ratajkowski, French Montana, GloRilla, Ice Spice, Jared Leto, Madelyn Cline, Rita Ora e Sabrina Carpenter. Fra i performer, invece, ci saranno anche i Maneskin. Oltre loro: Olivia Rodrigo, Nicki Minaj, Shakira, Diddy, Anitta, Demi Lovato, Doja Cat, Karol G, Kelsea Ballerini, Lil Wayne, Stray Kids e TOMORROW X TOGETHER. NLE Choppa e Sabrina Carpenter si esibiranno invece durante il pre-show, condotto dalla star del rap Saweetie con Nessa, Dometi e Kevan Kenney.

Gli MTV VMAs 2023 si terranno in diretta dal Prudential Center del New Jersey.