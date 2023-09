MTV VMA 2023: da Shakira a Nicki Minaj e i Maneskin, tutte le esibizioni

Quelli di ieri a livello di esibizioni sono stati senza dubbio tra i migliori MTV VMA degli ultimi anni (qui il red carpet). Va detto che il merito è anche ai momenti revival, ma il risultato è stato più che soddisfacente.

Shakira ha aperto lo show 10 minuti di pura perfezione, una hit dietro l’altra, una presenza scenica come poche, e un finale col botto con Music Session 53 cantata a diversi metri dalla folla. Olivia Rodrigo in versione Elena di The Vampire Diaries ha cantato i suoi due nuovi singoli. Cardi B e Megan Thee Stallion delicatissime come al solito hanno fatto twerkare tutti sulle note di Bongos. Doja Cat circondata da una dozzina di meravigliose e inquietanti ballerine in versione demoni ha cantato Attention, Demons e soprattutto la deliziosa Paint the Town Red.

Demi Lovato (in attesa di rivedere qualche extraterrestre) si è esibita sulle note di Heart Attack, Sorry Not Sorry e Cool for the Summer in versione rock. Degna di nota poi la reunion degli Nsync, che sono tornati tutti insieme agli MTV VMA, ma non si sono esibiti.

I Maneskin invece hanno portato sul palco dei Video Music Awards il nuovo singolo Honey e Damiano si è anche beccato l’apprezzamento di Taylor Swift, che gli ha lanciato un bacio.

MTV VMA 2023: i video delle esibizioni, da Shakira e Olivia Rodrigo a Cardi B.

We are NOT worthy 👏👑 Congratulations to our 2023 Video Vanguard recipient, @Shakira 🔥 #VMAs pic.twitter.com/be9ybTZwHC — MTV (@MTV) September 13, 2023

Olivia Rodrigo performing “get him back!” at the #VMAs. https://t.co/Xj581DNowB — Pop Crave (@PopCrave) September 13, 2023

Demi Lovato performs “Heart Attack,” “Sorry Not Sorry” and “Cool For The Summer” at the #VMAs. https://t.co/TNqHkLrf7q — Pop Crave (@PopCrave) September 13, 2023

Anitta performing at the #VMAs. https://t.co/wT0kQNhg3I — Pop Crave (@PopCrave) September 13, 2023

Cardi B and Megan Thee Stallion perform their new single “Bongos” at the #VMAs. https://t.co/YMoXdHOcUa — Pop Crave (@PopCrave) September 13, 2023

Karol G performing “OKI DOKI” at the #VMAs. https://t.co/MeaHnUES8M — Pop Crave (@PopCrave) September 13, 2023