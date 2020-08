La serata degli MTV Video Music Awards si è tenuta questa notte in tutto il grande stato di New York, con esibizioni live situate nei vari distretti: da Brooklyn al Queens, passando per Manhattan fino al Bronx e Staten Island. Una decisione ponderata per evitare assembramenti in un unico palazzetto come gli scorsi anni.

L’evento è stato condotto da Keke Palmer e nonostante a causa del Covid-19 non ci sia stato un vero e proprio red carpet, ecco l’articolo dedicato (per l’occasione senza nessuna bottom two)

Category is: Red Carpet Grammy Awards 2020 Eleganza Extravaganza!

I’ve made my decision. Bring back my girls.

Madison Beer, you’re safe



Maluma, you’re safeMiley Cyrus, you’re safeLady Gaga, you’re safeBebe Rexha, you’re safeNicole Richie, you’re safeDoja Cat, you’re safe

Natasha Simonini, condragulation: you are the winner of this challenge



MTV VMA 2020, come vederli in replica

Gli MTV Video Music Awards sono andati in onda in diretta su MTV (sul canale 130 Sky) e in streaming su NOW TV la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto alle 02.00.

Per la replica sottotitolata in italiano:

– lunedì 31 agosto alle 21.10 su MTV.

– martedì 1° settembre dalle 20.00 su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky)

Ph. JustJared.com / Getty Images