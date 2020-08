Manca sempre meno al grande ritorno degli MTV Video Music Awards che quest’anno si terranno in tutto il grande stato di New York, con esibizioni live situate nei vari distretti: da Brooklyn al Queens, passando per Manhattan fino al Bronx e Staten Island. Una decisione ponderata per evitare assembramenti in un unico palazzetto come gli scorsi anni.

Il Covid-19 non ha fermato gli MTV VMA 2020 ma li ha cambiati nella forma, dato che – oltre le performance dislocate – a causa della pandemia sono state inserite due nuove nomination: Best Music Video From Home e Best Quarantine Performance, che accendono i riflettori sui modi creativi che gli artisti hanno scovato per adattarsi alle circostanze della quarantena, fra esibizioni nel salotto di casa e video girati con il proprio smartphone.

Gli MTV VMA 2020 si terranno tra domenica 30 e lunedì 31 agosto e la lista dei performer è davvero lunga: Miley Cyrus canterà il nuovo singolo Midnight Sky, mentre Lady Gaga ci regalerà la prima performance dell’era Chromatica. Ci saranno anche i BTS (per la prima volta agli MTV Video Music Awards), ma anche i già citati The Weeknd, Maluma, CNCO, Roddy Ricch, J Balvin e la rapper Doja Cat.

MTV VMA 2020, come vederli

Gli MTV Video Music Awards andranno in onda in diretta su MTV (sul canale 130 Sky) e in streaming su NOW TV la notte tra domenica 30 e lunedì 31 agosto alle 02.00. L’evento sarà preceduto dal pre-show.

Per la replica sottotitolata in italiano:

– lunedì 31 agosto alle 21.10 su MTV.

– martedì 1° settembre dalle 20.00 su MTV Music (canale 131 e 704 di Sky)