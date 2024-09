MTV Video Music Awards 2024: tutti i vincitori e le performance

Ieri sera si sono svolti gli MTV Video Music Awards 2024 all’UBS Arena di New York, un evento che ha saputo rievocare i fasti del passato. Con una scenografia notevole e la conduzione di Megan Thee Stallion, che ha reso omaggio a Britney Spears con un serpente, la serata ha offerto performance straordinarie.

Le esibizioni sono state il vero piatto forte della serata, vedendo sul palco nomi illustri come Camila Cabello, Shawn Mendes, Rauw Alejandro, GloRilla, Benson Boone, Halsey, LISA, Anitta, Karol G, LL Cool J e Lenny Kravitz. Tra le performance più memorabili ci sono state quelle di Katy Perry, Sabrina Carpenter e Chappell Roan. Katy Perry ha incantato il pubblico esibendosi prima di ritirare il premio Vanguard, eseguendo i suoi successi storici e i nuovi singoli “Lifetimes” e “I’m His Mine”. La sua esibizione è stata acclamata come una delle più belle della serata, rimandando ai grandi spettacoli dei primi anni 2000.

Sul fronte dei premi, l’artista dell’anno è stata Taylor Swift, e il video dell’anno è andato a “Fortnight”. Per quanto riguarda la canzone dell’anno, il riconoscimento è stato assegnato a “Espresso”. Chappell Roan è stata incoronata miglior artista emergente. Katy Perry ha collezionato il premio per la performance più iconica. Altri premi significativi hanno incluso il miglior video per un brano di benessere, che è andato a “What Was I Made For?”, e il miglior lavoro di regia, che ha premiato “Fortnight”.

La serata ha visto un mix di stili e generi, con riconoscimenti anche per categorie come il miglior R&B, Hip Hop, Rock e Latin. La diversità delle performance e il mix di artisti hanno reso l’evento non solo un momento di celebrazione della musica, ma anche un tributo alla speranza e alla creatività nel panorama musicale contemporaneo.

In conclusione, gli MTV Video Music Awards 2024 hanno dimostrato che, nonostante le mutate circostanze, l’amore per la musica e il talento continuano a brillare, promettendo nuove emozioni e performance indimenticabili nel futuro.