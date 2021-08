Tutte le nomination e i performer annunciati per l’edizione 2021 degli MTV Video Music Awards: Justin Bieber in testa per numero di candidature.

Il countdown è ufficialmente cominciato. Manca sempre meno agli MTV Video Music Awards 2021, che si svolgeranno al Barclays Center di New York il 12 settembre, in diretta in tutto il mondo. Sono state finalmente rese note le nomination, che vedono intesta Justin Bieber a quota sette, seguito da Megan Thee Stallion a sei e da un folto gruppo di artisti a cinque. Ma anche alcuni degli artisti chiamati come performer della serata sono stati già ufficializzati. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le nomination degli MTV Video Music Awards 2021

Video of the Year:

Wap di Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Popstar di DJ Khaled feat. Drake (starring Justin Bieber)

Kiss Me More di Doja Cat feat. Sza

Bad Habits di Ed Sheeran

Montero di Lil Nas X

Save Your Tears di The Weeknd

Artist of the Year:

Ariana Grande

Doja Cat

Justin Bieber

Megan Thee Stallion

Olivia Rodrigo

Taylor Swift

Taylor Swift

Song of the Year:

Mood di 24kGoldn feat. Iann Dior

Leave the Door Open di Bruno Mars e Anderson .Paak

Dynamite dei BTS

Wap di Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Levitating di Dua Lipa

Drivers License di Olivia Rodrigo

Best New Artist:

24kGoldn

Giveon

The Kid Laroi

Olivia Rodrigo

Polo G

Saweetie

Push Performance of the Year:

September 2020: Wallows – Are You Bored Yet?

October 2020: Ashnikko – Daisy

November 2020: SAINt JHN – Gorgeous

December 2020: 24kGoldn – Coco

January 2021: JC Stewart – Break My Heart

February 2021: Latto – Sex Lies

March 2021: Madison Beer – Selfish

April 2021: The Kid LAROI – WITHOUT YOU

May 2021: Olivia Rodrigo – drivers license

June 2021: girl in red Serotonin

July 2021: Fousheé – my slime

August 2021: jxdn – Think About Me

Best Collaboration:

Mood di 24kGoldn feat. Iann Dior

Wap di Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Kiss Me More di Doja Cat feat. Sza

Laugh Now Cry Later di Drake feat. Lil Durk

Peaches di Justin Bieber feat. Daniel Caesar, Giveon

Prisoner di Miley Cyrus feat. Dua Lipa

Miley Cyrus

Best Pop:

Positions di Ariana Grande

Therefore I Am di Billie Eilish

Butter dei BTS

Treat People with Kindness di Harry Styles

Peaches di Justin Bieber

Good 4 u di Olivia Rodrigo

Wonder di Shawn Mendes

Willow di Taylor Swift

Best Hip Hop:

Wap di Cardi B feat. Megan Thee Stallion

Laugh Now Cry Later di Drake feat. Lil Durk

On Me di Lil Baby feat. Megan Thee Stallion

Said Sum di Moneybagg Yo

Rapstar di Polo G

Franchise di Travis Scott feat. Young Thug e M.I.A.

Best Rock:

Use My Voice degli Evanescence

Shame Shame dei Foo Fighters

Last Train Home di John Mayer

My Own Soul’s Warning dei Killers

The Bandit dei Kings of Leon

Raise Vibration di Lenny Kravitz

Lenny Kravitz

Best Alternative:

Stop Making This Hurt di Bleachers

Heat Waves dei Glass Animals

Follow You degli Imagine Dragons

My ex’s Best Friend di Machine Gun Kelly feat. Blackbear

Shy Away dei Twenty One Pilots

Transparentsoul di Willow feat. Travis Barker

Best Latin:

Dakiti di Bad Bunny x Jhay Cortez

Lo vas a olvidar di Billie Eilish e Rosalia

Girl Like Me dei Black Eyed Peas con Shakira

Un Dia di J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny e Tainy

Bichota di Karol G

Hawai di Maluma

Best R&B:

Brown Skin Girl di Beyoncé

Leave the Door Open di Bruno Mars e Anderson .Paak

Go Crazy di Chris Brown e Young Thug

Hearbreak Anniversary di Giveon

Come Through di H.E.R. feat. Chris Brown

Good Days di Sza

Best K-Pop:

Dumdi Dumdi di (G) I-dle

Ice Cream delle Blackpink con Selena Gomez

Butter dei BTS

Ready to Love dei Seventeen

Alcohol-Free dei Twice

Video for Good:

Your Power di Billie Eilish

Dancing with the Devil di Demi Lovato

Fight for You di H.E.R.

Worldwide Beautiful di Kane Brown

Montero di Lil Nas X

Entrepreneur di Pharrell feat. Jay-Z

Jay Z

Best Direction:

Your Power di Billie Eilish

Popstar di DJ Khaled feat. Drake

Montero di Lil Nas X

Willow di Taylor Swift

Franchise di Travis Scott

Lumberjack di Tyler, the Creator

Best Cinematography:

Brown Skin Girl di Beyoncé

Therefore I Am di Billie Eilish

Shame Shame dei Foo Fighters

Holy di Justin Bieber feat. Chance the Rapper

911 di Lady Gaga

Solar Power di Lorde

Lorde

Best Art Direction:

Already di Beyoncé

Bad Habits di Ed Sheeran

911 di Lady Gaga

Montero di Lil Nas X

Best Friend di Saweetie feat. Doja Cat

Willow di Taylor Swift

Best Visual Effects:

Build a Bitch di Bella Poarch

Higher Power dei Coldplay

You Right di Doja Cat and The Weeknd

Tangerine dei Glass Animals

Montero di Lil Nas X

All I Know So Far di P!nk

Pink

Best Choreography:

34+35 di Ariana Grande

Butter dei BTS

Bad Habits di Ed Sheeran

Shame Shame dei Foo Fighters

Treat People with Kindness di Harry Styles

Be Kind di Marshmello and Halsey

Best Editing:

Leave the Door Open di Bruno Mars e Anderson .Paak

Butter dei BTS

What’s Next di Drake

Treat People with Kindness di Harry Styles

Peaches di Justin Bieber

Prisoner di Miley Cyrus e Dua Lipa

Quali cantanti si esibiranno agli MTV Video Music Awards 2021?

Se i premi sono certamente il fulcro della serata, anche le performance sono molto attese da tutti i fan del mondo della musica internazionale. Chi si esibirà in questa edizione degli MTV Video Musica Awards? Come al solito grandissimi nomi. Ci saranno infatti Camila Cabello che presenterà la sua nuova Don’t Go Yet, Lil Nas X con un medley, Lorde che canterà Mood Ring, Machine Gun Kelly con la sua Papercuts e Olivia Rodrigo, astro nascente pronta a spaccare tutto con Good 4 U.

A questi dovrebbero aggiungersi altri grandi nomi. Su tutti quello di Lady Gaga, anche se al momento la voce che circola su di lei non è stata confermata e, visto i tanti impegni che l’aspettano, potrebbe rivelarsi anche priva di fondamento.