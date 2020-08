MTV Video Music Awards 2020: performers e cantanti protagonisti delle esibizione nella nuova edizione dei premi musicali dell’estate.

Prendono forma gli MTV Video Music Awards 2020. Dopo aver svelato tutti i dettagli sull’organizzazione e aver ufficializzato le nomination, stanno venendo a galla anche i nomi dei performer che si esibiranno nel corso della serata. E tra questi ci sarà anche il grandissimo ritorno di Lady Gaga. Miss Germanotta, leader per numero di nomination con ben nove candidature, tra cui quella di artista dell’anno, presenterà per la prima volta dal vivo Chromatica proprio durante i VMAs 2020.

MTV Video Music Awards 2020: i performer

Grande attesa dunque per Gaga, che ha scelto i VMAs 2020 per presentare per la prima volta dal vivo il suo nuovo album, complice l’emergenza Coronavirus che l’ha costretta a far slittare altri impegni. Oltre alla popstar di origini italiane, però, nel cast dei performer sono presenti la superstar del reggaeton J Balvin, i BTS, gruppo simbolo del K-pop, e poi ancora Doja Cat, The Weeknd, Roddy Ricch, Maluma e i CNCO.

Lady Gaga

Lady Gaga ai Video Music Awards

Si tratta di un grandissimo ritorno per Gaga, che si era esibita l’ultima volta nel corso dei VMAs ormai sette anni fa, nel lontano 2013. Anche per questo l’attesa dei fan è già spasmodica.

Quando potremo vederla finalmente dal vivo? Il 30 agosto. L’evento avrebbe dovuto andare in scena al Barclays Center di New York, ma a causa dell’emergenza sanitaria e per garantire il distanizamento sociale gli organizzatori hanno deciso di dislocare l’intera kermesse tra diverse location all’aperto in tutta New York. In Italia la diretta sarà trasmessa su MTV alle 2 di notte tra il 30 e il 31 agosto.

Di seguito il video ufficiale di Rain On Me, uno dei brani simbolo di questo 2020 e di questa edizione dei Video Music Awards: